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Телеканал “Домашний” запустил съемки психологического триллера “Лабиринт иллюзий”

Телеканал “Домашний” официально запустил съемки проекта “Лабиринт иллюзий”, представляющего из себя психологический триллер. Сюжет основан на истории героини, которую все хотят убедить в том, что у нее нет сына.
Телеканал “Домашний” запустил съемки психологического триллера “Лабиринт иллюзий”

“Лабиринт иллюзий” окажется мини-сериалом, который режиссеры намерены разделить на четыре эпизода. Сюжет основан на том, что мать разыскивает пропавшего без вести сына, будучи уверенной, что у нее был ребенок. Однако все окружающие ее люди пытаются убедить женщину в том, что на самом деле молодой человек просто плод ее воображения. В актерский состав проекта входят Екатерина Тарасова, Евгений Пронин и другие.

Анна Писаненко будет режиссировать “Лабиринт иллюзий”, история расскажет о противостоянии двух женщин и борьбе за своего ребенка. Однако в процессе персонажам придется решать, готовы ли они переступить грани морали. Выбранные на главные роли актеры отмечают, что сериал на “Домашнем” получится необычным. Дата премьеры первых эпизодов пока не озвучена.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:17

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