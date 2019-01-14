Телеканал “Домашний” запустил съемки психологического триллера “Лабиринт иллюзий”





“Лабиринт иллюзий” окажется мини-сериалом, который режиссеры намерены разделить на четыре эпизода. Сюжет основан на том, что мать разыскивает пропавшего без вести сына, будучи уверенной, что у нее был ребенок. Однако все окружающие ее люди пытаются убедить женщину в том, что на самом деле молодой человек просто плод ее воображения. В актерский состав проекта входят Екатерина Тарасова, Евгений Пронин и другие.Анна Писаненко будет режиссировать “Лабиринт иллюзий”, история расскажет о противостоянии двух женщин и борьбе за своего ребенка. Однако в процессе персонажам придется решать, готовы ли они переступить грани морали. Выбранные на главные роли актеры отмечают, что сериал на “Домашнем” получится необычным. Дата премьеры первых эпизодов пока не озвучена.