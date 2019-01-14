Телеканал “Домашний” запустил съемки психологического триллера “Лабиринт иллюзий”
Телеканал “Домашний” официально запустил съемки проекта “Лабиринт иллюзий”, представляющего из себя психологический триллер. Сюжет основан на истории героини, которую все хотят убедить в том, что у нее нет сына.
“Лабиринт иллюзий” окажется мини-сериалом, который режиссеры намерены разделить на четыре эпизода. Сюжет основан на том, что мать разыскивает пропавшего без вести сына, будучи уверенной, что у нее был ребенок. Однако все окружающие ее люди пытаются убедить женщину в том, что на самом деле молодой человек просто плод ее воображения. В актерский состав проекта входят Екатерина Тарасова, Евгений Пронин и другие.
Анна Писаненко будет режиссировать “Лабиринт иллюзий”, история расскажет о противостоянии двух женщин и борьбе за своего ребенка. Однако в процессе персонажам придется решать, готовы ли они переступить грани морали. Выбранные на главные роли актеры отмечают, что сериал на “Домашнем” получится необычным. Дата премьеры первых эпизодов пока не озвучена.
“Лабиринт иллюзий” окажется мини-сериалом, который режиссеры намерены разделить на четыре эпизода. Сюжет основан на том, что мать разыскивает пропавшего без вести сына, будучи уверенной, что у нее был ребенок. Однако все окружающие ее люди пытаются убедить женщину в том, что на самом деле молодой человек просто плод ее воображения. В актерский состав проекта входят Екатерина Тарасова, Евгений Пронин и другие.
Анна Писаненко будет режиссировать “Лабиринт иллюзий”, история расскажет о противостоянии двух женщин и борьбе за своего ребенка. Однако в процессе персонажам придется решать, готовы ли они переступить грани морали. Выбранные на главные роли актеры отмечают, что сериал на “Домашнем” получится необычным. Дата премьеры первых эпизодов пока не озвучена.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:17