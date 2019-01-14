Елена Яковлева показала в Instagram редкое архивное фото

Актриса театра и кино решила порадовать многочисленных поклонников, опубликовав в Instagram черно-белое фото, где молодая Елена Яковлева позирует в темном платье с красиво уложенными кудрявыми волосами и загадочно смотрит вдаль. Звезда не захотела указывать точную дату съемки фотографии, и поэтому фанатам было трудно понять, сколько же лет было тогда Елене Яковлевой.В свою очередь, артистка поинтересовалась у подписчиков, изменилась ли она с тех пор. На что пользователи глобальной паутины моментально отреагировали, оставляя массу восхищенных комментариев касательно внешности кумира: "Глаза никогда не меняются, но с возрастом расцвела!", "Вы очень красивая женщина и время Вас не меняет.", "Вы очень красивая,а самое главное очень обаятельная...я вас обожаю", "Еще краше стали. И это правда!", "Конечно))) в молодости черты лица резче, с возрастом становятся мягче (наверно от мудрости)", "Стала ещё лучше с годами! Вы умница и талант!", "Нет не изменилась! Но сейчас красота стала зрелой и более притягательной!".