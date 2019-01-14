Анфиса Чехова готовит запуск собственного шоу на женскую тематику





Прославилась Анфиса Чехова в качестве ведущей шоу, затрагивающего пикантные темы. Затем знаменитость вела проект о похудении, а теперь готовит новую передачу, имеющую женскую тематику. Шоу получит наименование “Анфисины мысли”, а ключевой его задачей является дача рекомендаций публике на волнующие и важные темы. Посредством собственного опыта Чехова попытается показать зрителям, насколько важной является любовь к себе. Теледива уверена, что важно получать от жизни удовольствие, а не пытаться вписываться в шаблоны.Ожидается, что съемки новой передачи стартуют уже 16 января. Впрочем, Анфиса Чехова пока не анонсировала дату премьеры проекта на телевидении. Неизвестно и то, на каком канале будет выходить шоу. Не так давно теледива показала фанатам собственный сборник стихов, стараясь развиваться в новых направлениях.