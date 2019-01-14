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Анфиса Чехова готовит запуск собственного шоу на женскую тематику

Анфиса Чехова ведет подготовку к запуску собственного шоу на женскую тематику. Новый проект будет отличаться от прежних работ телеведущей, поскольку имеет более философскую и глубокую идею.
Анфиса Чехова готовит запуск собственного шоу на женскую тематику

Прославилась Анфиса Чехова в качестве ведущей шоу, затрагивающего пикантные темы. Затем знаменитость вела проект о похудении, а теперь готовит новую передачу, имеющую женскую тематику. Шоу получит наименование “Анфисины мысли”, а ключевой его задачей является дача рекомендаций публике на волнующие и важные темы. Посредством собственного опыта Чехова попытается показать зрителям, насколько важной является любовь к себе. Теледива уверена, что важно получать от жизни удовольствие, а не пытаться вписываться в шаблоны.

Ожидается, что съемки новой передачи стартуют уже 16 января. Впрочем, Анфиса Чехова пока не анонсировала дату премьеры проекта на телевидении. Неизвестно и то, на каком канале будет выходить шоу. Не так давно теледива показала фанатам собственный сборник стихов, стараясь развиваться в новых направлениях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:23

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