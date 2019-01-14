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Гильдия актеров окажет финансовую помощь страдающей от болезни Альцгеймера Маргарите Тереховой

Представители гильдии актеров выразили готовность оказать тяжелобольной Маргарите Тереховой помощь финансового характера. Народная артистка страдает от болезни Альцгеймера.
Гильдия актеров окажет финансовую помощь страдающей от болезни Альцгеймера Маргарите Тереховой

Из поля зрения поклонников Маргарита Терехова пропала еще в 2005 году. Позже оказалось, что знаменитость страдает от болезни Альцгеймера. Сейчас за некогда известной актрисой ухаживают ее дети. В конце минувшего года наследники звезды оказались перед необходимостью просить о материальной помощи. Недуг Тереховой серьезный, и для поддержания ее здоровья необходимы дорогостоящие медикаменты. Болезнь постепенно прогрессирует, сейчас артистка практически не поднимается с постели и не говорит.

Накануне стало известно, что в гильдии актеров готовы взять на себя часть расходов, направленных на уход за Маргаритой Тереховой. Представители союза пояснили, что речь идет не о значительной сумме, но, к примеру, они могут помочь с оплатой квартиры. Обсуждаться этот вопрос будет в ближайшее время, его откладывали из-за праздников.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:37

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