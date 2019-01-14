Гильдия актеров окажет финансовую помощь страдающей от болезни Альцгеймера Маргарите Тереховой





Из поля зрения поклонников Маргарита Терехова пропала еще в 2005 году. Позже оказалось, что знаменитость страдает от болезни Альцгеймера. Сейчас за некогда известной актрисой ухаживают ее дети. В конце минувшего года наследники звезды оказались перед необходимостью просить о материальной помощи. Недуг Тереховой серьезный, и для поддержания ее здоровья необходимы дорогостоящие медикаменты. Болезнь постепенно прогрессирует, сейчас артистка практически не поднимается с постели и не говорит.Накануне стало известно, что в гильдии актеров готовы взять на себя часть расходов, направленных на уход за Маргаритой Тереховой. Представители союза пояснили, что речь идет не о значительной сумме, но, к примеру, они могут помочь с оплатой квартиры. Обсуждаться этот вопрос будет в ближайшее время, его откладывали из-за праздников.