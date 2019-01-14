АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

В Средневековье женщины писали книги

Группа ученых изучила останки женщины, проживавшей в XI-XII веке. На её зубах обнаружены частицы ультрамарина. Их обладательница могла быть художником в женском монастыре и снимать копии книг с иллюстрациями.
В Средневековье женщины писали книги

Женщина проживала в религиозной общине, находившейся в Далхайме (Германия), её возраст составляет 45-60 лет. Она жила, как предполагают специалисты, между 997-1162 годами н. э. Анализ зубов помог определить, что на них присутствуют остатки вещества, предположительно, лазурит. В Средневековье художники самостоятельно приготавливали для своих нужд краски. Художник, отмечают ученые, могла брать кисть в рот, чтобы её кончик заострился.

Женщины действительно переписывали в монастырях книги, воспроизводя красочные иллюстрации, заявляют исследователи. При этом работы мастерами не подписывались в знак смирения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уфе мужчина в трусах прокатился на
Николай Расторгуев отмечает 30-летие
Ольга Бузова полностью довольна своим
Екатерина Андреева полгода не общалась
В Индонезии крокодил во время кормления
Парижская опера отказалась приглашать
Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина
Учёные раскрыли неожиданную тайну
Анфиса Чехова готовит запуск
Юля Щаулина не хочет, чтобы Алексей
Телеканал “Домашний” запустил съемки
СМИ сообщили о возгорании здания на
Елена Яковлева показала в Instagram
Мама Брэда Питта винит Джоли в распаде
Отпраздновавший 36-летие актер Владимир
Актриса Наталия Белохвостикова
Роскомнадзор: Юридические изменения в
В Средневековье женщины писали книги
Актер Дмитрий Певцов негативно
Гильдия актеров окажет финансовую
Медведев: Правительство тщательно
Ольга Сударкина: «Дима Дмитренко
Роза Сябитова назвала причину из-за
На кухне ведущего «ПроСТО кухня»
Специалисты рассказали о строгой
Супруга Павла Прилучного Агата
Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров
Вера Брежнева и Елена Север записали
Ученые: На горе Арарат найден фрагмент
Екатерину Варнаву без укладки и макияжа
Просмотреть все новости