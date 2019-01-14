В Средневековье женщины писали книги
Группа ученых изучила останки женщины, проживавшей в XI-XII веке. На её зубах обнаружены частицы ультрамарина. Их обладательница могла быть художником в женском монастыре и снимать копии книг с иллюстрациями.
Женщина проживала в религиозной общине, находившейся в Далхайме (Германия), её возраст составляет 45-60 лет. Она жила, как предполагают специалисты, между 997-1162 годами н. э. Анализ зубов помог определить, что на них присутствуют остатки вещества, предположительно, лазурит. В Средневековье художники самостоятельно приготавливали для своих нужд краски. Художник, отмечают ученые, могла брать кисть в рот, чтобы её кончик заострился.
Женщины действительно переписывали в монастырях книги, воспроизводя красочные иллюстрации, заявляют исследователи. При этом работы мастерами не подписывались в знак смирения.
Женщина проживала в религиозной общине, находившейся в Далхайме (Германия), её возраст составляет 45-60 лет. Она жила, как предполагают специалисты, между 997-1162 годами н. э. Анализ зубов помог определить, что на них присутствуют остатки вещества, предположительно, лазурит. В Средневековье художники самостоятельно приготавливали для своих нужд краски. Художник, отмечают ученые, могла брать кисть в рот, чтобы её кончик заострился.
Женщины действительно переписывали в монастырях книги, воспроизводя красочные иллюстрации, заявляют исследователи. При этом работы мастерами не подписывались в знак смирения.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:53