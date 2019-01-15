В Дубае открылся ресторан, где посетителей штрафуют за недоеденные блюда





У гостей Gulou Hotpot есть возможность заказать блюдо хого всего за 40 дирхамов или в переводе на российскую валюту - 900 рублей, но после себя они в буквальном смысле должны оставить чистую тарелку. В противном случае, клиентам выпишут штраф почти на аналогичную сумму.Все дело в том, в ходе приготовления хого гость вправе самостоятельно добавить в бульон то количество ингредиентов, которое ему хочется мясо, тофу, овощи, лапшу. Также на протяжении двух часов с момента заказа блюда посетителям разрешается взять любое количество напитков в баре.Многие гости стали злоупотреблять выгодным предложением, но многие из них не могут доесть то, что положили в хого. В результате хозяева заведения решили ввести штрафные санкции.