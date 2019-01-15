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В Дубае открылся ресторан, где посетителей штрафуют за недоеденные блюда

В Дубае начал работать нестандартный ресторан Gulou Hotpot, где гости платят штраф, если не доели заказанное блюдо. Своими действиями хозяева заведения общественного питания стараются мотивировать клиентов более осознанно подходить к выбору позиций из меню, чтобы в будущем было снижено число пищевых отходов.
В Дубае открылся ресторан, где посетителей штрафуют за недоеденные блюда

У гостей Gulou Hotpot есть возможность заказать блюдо хого всего за 40 дирхамов или в переводе на российскую валюту - 900 рублей, но после себя они в буквальном смысле должны оставить чистую тарелку. В противном случае, клиентам выпишут штраф почти на аналогичную сумму.
Все дело в том, в ходе приготовления хого гость вправе самостоятельно добавить в бульон то количество ингредиентов, которое ему хочется мясо, тофу, овощи, лапшу. Также на протяжении двух часов с момента заказа блюда посетителям разрешается взять любое количество напитков в баре.

Многие гости стали злоупотреблять выгодным предложением, но многие из них не могут доесть то, что положили в хого. В результате хозяева заведения решили ввести штрафные санкции.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 00:00

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