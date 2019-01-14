Валерий Блюменкранц: «Я влюблён в Иру, и мои чувства каждый день к ней возрастают»





С тех пор, как Валера и Ира объявили себя парой и заселились в одну комнату прошло всего две недели, однако они уже говорят о том, что влюблены и ничуть не жалеют о том, что решили попробовать встречаться.Так, по словам молодого человека, у них в отношениях с избранницей все замечательно. Как и у всех, между ними иногда возникают недопонимания, поскольку у Пинчук не самый простой характер, но Блюменкранц принимает ее такой, какая она есть, поэтому до конфликтов дело не доходит. Им очень хорошо вместе.Сейчас у них конфетно-букетный период: целыми днями они обнимаются, сюсюкаются, ласкаются, и это им очень нравится. Если верить Валере, он уже давно не испытывал к девушкам такого влечения, как к Ире.Он подчеркнул, что очень рад, что новый год преподнес ему такой подарок, поскольку Пинчук шикарная девушка. В быту она очень заботливая, постоянно ухаживает за ним, заботится, убирается в комнате. Ему даже не приходится о чем-то ее просить, она все делает сама и получается у нее это превосходно.