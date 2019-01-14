Медведев: Правительство тщательно следит за уровнем роста цен на бензин





Дмитрий Медведев заверил граждан РФ в том, что правительство тщательно следит и контролирует уровень роста стоимости бензина. Цены на топливо, с его слов, согласно уже проведённым проверкам, не превышают по городам России установленного показателя +1,7%, что полностью соответствует заключённым ранее договорённостям с нефтяными компаниями.Также Медведев отдал личное поручение зампреду правительства РФ, согласно которому Дмитрий Козак должен вызывать к себе в общем порядке руководителей компаний, нарушающих оговорённые условия роста цен, и напоминать о них.