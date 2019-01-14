Медведев: Правительство тщательно следит за уровнем роста цен на бензин
Российское правительство тщательно следит за уровнем роста цен на бензин на территории РФ. Об этом заявил лично Дмитрий Медведев, заверив, что пока никаких нарушений или безосновательного подорожания не зафиксировано.
Дмитрий Медведев заверил граждан РФ в том, что правительство тщательно следит и контролирует уровень роста стоимости бензина. Цены на топливо, с его слов, согласно уже проведённым проверкам, не превышают по городам России установленного показателя +1,7%, что полностью соответствует заключённым ранее договорённостям с нефтяными компаниями.
Также Медведев отдал личное поручение зампреду правительства РФ, согласно которому Дмитрий Козак должен вызывать к себе в общем порядке руководителей компаний, нарушающих оговорённые условия роста цен, и напоминать о них.
Дмитрий Медведев заверил граждан РФ в том, что правительство тщательно следит и контролирует уровень роста стоимости бензина. Цены на топливо, с его слов, согласно уже проведённым проверкам, не превышают по городам России установленного показателя +1,7%, что полностью соответствует заключённым ранее договорённостям с нефтяными компаниями.
Также Медведев отдал личное поручение зампреду правительства РФ, согласно которому Дмитрий Козак должен вызывать к себе в общем порядке руководителей компаний, нарушающих оговорённые условия роста цен, и напоминать о них.
Экономика
Добавил: Oksana Сегодня, 19:28