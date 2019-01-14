Мама Брэда Питта винит Джоли в распаде семьи





Мама Питта не сомневается, что Анджелина Джоли довела ее сына до нервного срыва. Не раз Джейн Питт намеревалась высказать все претензии матери своих внуков, но сам же актер делал все, чтобы не допустить этой встречи. Отмечается, что бабушка редко видит детей сына. Она считает, что Джоли грубо вела себя в браке, пытаясь манипулировать супругом с целью получения собственной выгоды.До сих пор Брэд Питт сдерживает свою мать от визита к бывшей жене. Он понимает, что встреча может обернуться очередным скандалом.Напомним, что после развода Анджелина Джоли стала сама воспитывать шестерых детей, трое из которых – приемные. Недавно актриса обвинила бывшего супруга в несвоевременной уплате алиментов. В то же время отмечалось, что отец перечислял весомую часть средств на погашение счетов, связанных с содержанием особняка в Лос-Анджелесе, где живет артистка с детьми.