Актриса Наталия Белохвостикова рассказала о воспитании приемного сына





В последнее время 67-летняя Наталия Белохвостикова почти не снимается в кино, посвящая время семье. У артистки имеется старшая дочь, однако в 2007 они с супругом решили взять мальчика на усыновление. Долгие годы ребенок не знал, что является приемным, однако сейчас знаменитость не видит смысла скрывать правду, считая, что в таком возрасте юноша способен адекватно понимать ситуацию.Увлекается 15-летний Кирилл точными науками, также демонстрируя тягу к изучению языков. Молодой человек охотно ходит с родителями и сестрой на различные культурные мероприятия. Наталия Белохвостикова жалуется, что сын вырос слишком быстро, и теперь стал совсем взрослым, проводя все время “на телефоне”.