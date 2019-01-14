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Актриса Наталия Белохвостикова рассказала о воспитании приемного сына

Отечественная актриса Наталия Белохвостикова поделилась особенностями воспитания своего приемного сына Кирилла. Знаменитость взяла мальчика в семью когда ему было три года, сейчас наследнику 15 лет.
Актриса Наталия Белохвостикова рассказала о воспитании приемного сына

В последнее время 67-летняя Наталия Белохвостикова почти не снимается в кино, посвящая время семье. У артистки имеется старшая дочь, однако в 2007 они с супругом решили взять мальчика на усыновление. Долгие годы ребенок не знал, что является приемным, однако сейчас знаменитость не видит смысла скрывать правду, считая, что в таком возрасте юноша способен адекватно понимать ситуацию.

Увлекается 15-летний Кирилл точными науками, также демонстрируя тягу к изучению языков. Молодой человек охотно ходит с родителями и сестрой на различные культурные мероприятия. Наталия Белохвостикова жалуется, что сын вырос слишком быстро, и теперь стал совсем взрослым, проводя все время “на телефоне”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:00

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