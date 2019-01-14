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Роза Сябитова назвала причину из-за которой мужчины не хотят жениться

Известная российская телеведущая, главная сваха Роза Сябитова назвала главную причину, из-за которой многие мужчины не хотят жениться на своих избранницах. Это связано с потребительским отношением представительниц прекрасного пола к возлюбленным. По словам звезды, девушки требуют слишком многого от парней взамен на любовь и ласку.

Роза Сябитова назвала причину из-за которой мужчины не хотят жениться

Ведущая проекта "Давай поженимся" на просторах Instagram-блога решила обсудить с подписчицами такую важную для них тему, как брак. Роза Сябитова сообщила, что большинство её клиенток хотят, чтобы любимый заботился, любил, оберегал, имел чувство юмора, прекрасные внешние и физические данные, а также мог обеспечивать семью, благодаря высоким доходам.
При этом бойфренд должен быть образованным, душевно-тонким, щедрым и т.д. - "кошелек, пылесос, холодильник и стиральная машина в одном флаконе. Хорошо бы это чудо техники еще и колыбельную могло спеть", - иронизирует сваха. Взамен на такой "подарок судьбы" женщины будут дарить жениху любовь, ласку, тепло и мотивировать на большие достижения.

Такое отношение представительниц слабого пола Роза Сябитова называет потребительским и обращает внимание, что мужчины это чувствуют. Именно поэтому они и не спешат сломя голову сделать девушке предложение руки и сердца.
Роза Сябитова назвала причину из-за которой мужчины не хотят жениться

Роза Сябитова советует подписчицам не стремиться искать "многофункционального" спутника жизни и изменить свое отношение к мужчинам, упростив тем самым себе жизнь.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:18

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