Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце приняла участие в откровенной фотосессии
Агата Муцениеце приняла участие в откровенной фотосессии, ради которой обнажилась. Снимок со съемки супруга Павла Прилучного разместила на своей странице в сети Instagram.
Обычно на странице Агаты Муцениеце не найти пикантных снимков, поэтому новый кадр с недавней фотосессии звезды порадовал поклонников. Знаменитость в соблазнительном образе позирует топлес, прикрывая интимную зону книгой. В руках актриса удерживает бокал вина, а лицо ее скрывает вуаль. Также фолловерам удалось рассмотреть на спине супруги Павла Прилучного тату, выполненную в стиле веток дерева с цветами.
В комментариях подписчики начали засыпать Агату Муцениеце комплиментами. Некоторые и вовсе заявили, что считают знаменитость эталоном женской красоты и привлекательности. Представители мужского пола добавили, что Павлу Прилучному повезло иметь такую жену. Оценить снимок отметками “Мне нравится” успели более 73 тысяч пользователей соцсети.
Обычно на странице Агаты Муцениеце не найти пикантных снимков, поэтому новый кадр с недавней фотосессии звезды порадовал поклонников. Знаменитость в соблазнительном образе позирует топлес, прикрывая интимную зону книгой. В руках актриса удерживает бокал вина, а лицо ее скрывает вуаль. Также фолловерам удалось рассмотреть на спине супруги Павла Прилучного тату, выполненную в стиле веток дерева с цветами.
В комментариях подписчики начали засыпать Агату Муцениеце комплиментами. Некоторые и вовсе заявили, что считают знаменитость эталоном женской красоты и привлекательности. Представители мужского пола добавили, что Павлу Прилучному повезло иметь такую жену. Оценить снимок отметками “Мне нравится” успели более 73 тысяч пользователей соцсети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00