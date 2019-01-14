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Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце приняла участие в откровенной фотосессии

Агата Муцениеце приняла участие в откровенной фотосессии, ради которой обнажилась. Снимок со съемки супруга Павла Прилучного разместила на своей странице в сети Instagram.
Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце приняла участие в откровенной фотосессии

Обычно на странице Агаты Муцениеце не найти пикантных снимков, поэтому новый кадр с недавней фотосессии звезды порадовал поклонников. Знаменитость в соблазнительном образе позирует топлес, прикрывая интимную зону книгой. В руках актриса удерживает бокал вина, а лицо ее скрывает вуаль. Также фолловерам удалось рассмотреть на спине супруги Павла Прилучного тату, выполненную в стиле веток дерева с цветами.
Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце приняла участие в откровенной фотосессии

В комментариях подписчики начали засыпать Агату Муцениеце комплиментами. Некоторые и вовсе заявили, что считают знаменитость эталоном женской красоты и привлекательности. Представители мужского пола добавили, что Павлу Прилучному повезло иметь такую жену. Оценить снимок отметками “Мне нравится” успели более 73 тысяч пользователей соцсети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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