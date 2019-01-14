Маргарита Овсянникова примерила образ рыжеволосой бестии

«Надеюсь это парик, Маргоша блондинка – это твое», «Прикольно вышло, но блондинкой ты просто шикарная!», «Кардинально изменилась внешность, очень современно и с изюминкой», «Марго, тебе очень идет», «Не фанатка такой яркой окраски, но тут надо признаться, очень идет», «Только не говори, что ты покрасилась… Это же парик, да?», «Тебе идет каре, и цвет подходит характеру», - писали фанаты.





Изначально блондинка отправилась к косметологу, где подкорректировала форму лица, а также нарастила подбородок. И ей очень понравилось отражение в зеркале, а потому она продолжила экспериментировать.Так, несколько дней назад Марго опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram портретное фото, где у нее короткая стрижка, а волосы выкрашены в огненно-оранжевый цвет. Комментарии под ним она не оставила, предложив подписчикам самостоятельно определить: парик на ней или нет.Стоит отметить, что Овсянникова так и не ответила ни на один вопрос, однако, судя по ее Stories, от свои шикарных волос и блонда она решила не отказываться, а всего лишь примерила парик.