АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Вера Брежнева и Елена Север записали совместную рок-балладу

Вера Брежнева объединилась с Еленой Север ради записи совместной рок-баллады. Отрывок из последней экс-солистка группы “ВИА Гра” разместила на личной странице в сети Instagram.
Вера Брежнева и Елена Север записали совместную рок-балладу

В своем профиле Вера Брежнева пока поделилась только небольшим отрывком из новогоднего номера. Совместную с Еленой Север работу сама певица позиционирует в качестве рок-баллады. Знаменитость пообещала, что уже в недалеком будущем у поклонников появится возможность познакомиться с клипом на композицию. Жанр исполнения для себя Брежнева назвала непривычным, но при этом отметила, что ей нравятся творческие эксперименты.

Съемки новогоднего номера проходили в Москве, а вот какую локацию выбрали для клипа - остается неизвестным. Просмотреть видео на странице Веры Брежневой успели более 275 тысяч пользователей Сети. Однако возможность комментирования к последним своим записям в Instagram знаменитость по неизвестной причине закрыла, поэтому публика не смогла высказать свое мнение на этот счет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:43

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роза Сябитова назвала причину из-за
На кухне ведущего «ПроСТО кухня»
Специалисты рассказали о строгой
Супруга Павла Прилучного Агата
Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров
Вера Брежнева и Елена Север записали
Ученые: На горе Арарат найден фрагмент
Екатерину Варнаву без укладки и макияжа
Валерий Блюменкранц: «Я влюблён в Иру,
Отар Кушанашвили рассказал о дружбе
Появилась видеозапись лежащего в
Лера Кудрявцева удивила поклонников
Семен Слепаков показал на фото своего
Маргарита Овсянникова примерила образ
Lexus в России начал принимать заказы
Любовь без романтики: Неожиданные
Меган Маркл призналась, что не знает
Александр Ревва показал снимок с
Маргарита Ларченко требует от Ильи
Ученые: ЗОЖ эффективно защищает
Ольга Слуцкер показала в Instagram
Тарасов слушает в машине те самые
В Госдуме РФ предложили усилить
В России анонсировали цены на смартфон
У покойного писателя Эдуарда Успенского
Совет Европы будет мониторить
Эвелина Бледанс и Ольга Кабо сводили
Samsung Pay быстро разряжает
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Психолог рассказала о методах борьбы с
Просмотреть все новости