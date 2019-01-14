Вера Брежнева и Елена Север записали совместную рок-балладу

В своем профиле Вера Брежнева пока поделилась только небольшим отрывком из новогоднего номера. Совместную с Еленой Север работу сама певица позиционирует в качестве рок-баллады. Знаменитость пообещала, что уже в недалеком будущем у поклонников появится возможность познакомиться с клипом на композицию. Жанр исполнения для себя Брежнева назвала непривычным, но при этом отметила, что ей нравятся творческие эксперименты.Съемки новогоднего номера проходили в Москве, а вот какую локацию выбрали для клипа - остается неизвестным. Просмотреть видео на странице Веры Брежневой успели более 275 тысяч пользователей Сети. Однако возможность комментирования к последним своим записям в Instagram знаменитость по неизвестной причине закрыла, поэтому публика не смогла высказать свое мнение на этот счет.