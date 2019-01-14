Ученые: На горе Арарат найден фрагмент Ноева ковчега





Об обнаружении куска дерева рассказывается в документальном кинофильме. В сюжете указано, что француз вместе со своим сыном поднялся на северо-западный склон Арарата. Промышленник целенаправленно искал древнее судно. Проникнув в узкую расщелину ледника, путешественники обнаружили 1,5-метровый кусок древесины. Отец и сын предположили, что, возможно, фрагмент был ранее срублен. В киноленте указывается, что открытие сделали более чем на 300 метров ниже, чем расположена аномалия Арарата. В ходе анализа куска древесины ученые установили, что он относится к 4-5 векам н. э.Доктор Дэвид Вандерхофт считает, что французы нашли мелкий фрагмент судна. Факт обнаружения куска обработанной древесины указывает, что «если история имела место быть, то она точно отражает Слово Бога».