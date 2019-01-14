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Ученые: На горе Арарат найден фрагмент Ноева ковчега

В ходе раскопок на Арарате обнаружили кусок обработанной древесины, предположительно, деревянного судна. Артефакт нашёл в 1955 году промышленник из Франции, он приехал в указанный регион с целью поиска ковчега Ноя, об этом рассказывается в документальном фильме.
Ученые: На горе Арарат найден фрагмент Ноева ковчега

Об обнаружении куска дерева рассказывается в документальном кинофильме. В сюжете указано, что француз вместе со своим сыном поднялся на северо-западный склон Арарата. Промышленник целенаправленно искал древнее судно. Проникнув в узкую расщелину ледника, путешественники обнаружили 1,5-метровый кусок древесины. Отец и сын предположили, что, возможно, фрагмент был ранее срублен. В киноленте указывается, что открытие сделали более чем на 300 метров ниже, чем расположена аномалия Арарата. В ходе анализа куска древесины ученые установили, что он относится к 4-5 векам н. э.

Доктор Дэвид Вандерхофт считает, что французы нашли мелкий фрагмент судна. Факт обнаружения куска обработанной древесины указывает, что «если история имела место быть, то она точно отражает Слово Бога».



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 18:38

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