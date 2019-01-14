Актер Дмитрий Певцов негативно отреагировал на посещение фанатами его гримерной





Дмитрий Певцов уже давно находится в профессии, поэтому привык к повышенному вниманию. За 30 лет он сыграл множество ролей в кино и театре. На днях супруг Ольги Дроздовой рассказал о неприятной ситуации, связанной с его поклонниками. После завершения очередного спектакля в гримерную к артисту ворвались двое фанатов, которые просили сделать фото и дать автограф, но Певцов отказал им, предложив подождать его рядом со служебным входом. Когда актер вышел на улицу, то поклонников там не оказалось.После этой ситуации артист решил напомнить, что нужно знать нормы приличия. Служебные помещения принадлежат актерам, и там не должно быть посторонних. Певцову не хотелось бы, чтобы к нему в гримерную врывались фанаты во время того, как он переодевается.Заявление российского артиста вызвало довольно неоднозначную реакцию в Сети. Многие поклонники посчитали, что Певцов является слишком грубым по отношению к ним.