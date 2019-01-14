Отар Кушанашвили рассказал о дружбе солиста “Дюны” Виктора Рыбина с людьми из мира криминала
Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что известный в качестве солиста группы “Дюна” Виктор Рыбин водит дружбу с людьми из мира криминала. Именно они, убежден деятель, помогли музыканту обрести популярность в 90-х.
По мнению Кушанашвили, славу группа “Дюна” получила после выхода в свет клипа на композицию “Страна Лимония”. Хотя выглядел коллектив во главе с Виктором Рыбиным нелепо во время выступлений на сцене, именно это чаще всего и подкупало аудиторию. Телеведущий уверен, что и сам музыкант не станет отрицать наличие у него криминальных связей, ведь именно люди из того “общества” финансировали творчество группы. Кушанашвили убежден, что Рыбин до сих пор поддерживает дружеские отношения с представляющими мир криминала лицами.
Впрочем, даже наличие таких связей не мешает ведущему питать к солисту “Дюны” уважение. В 1990-х, отмечает Кушанашвили, для многих тот являлся авторитетом. Особенную популярность коллектив среди россиян имел в конце прошлого века.
По мнению Кушанашвили, славу группа “Дюна” получила после выхода в свет клипа на композицию “Страна Лимония”. Хотя выглядел коллектив во главе с Виктором Рыбиным нелепо во время выступлений на сцене, именно это чаще всего и подкупало аудиторию. Телеведущий уверен, что и сам музыкант не станет отрицать наличие у него криминальных связей, ведь именно люди из того “общества” финансировали творчество группы. Кушанашвили убежден, что Рыбин до сих пор поддерживает дружеские отношения с представляющими мир криминала лицами.
Впрочем, даже наличие таких связей не мешает ведущему питать к солисту “Дюны” уважение. В 1990-х, отмечает Кушанашвили, для многих тот являлся авторитетом. Особенную популярность коллектив среди россиян имел в конце прошлого века.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:14