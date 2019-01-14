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Появилась видеозапись лежащего в больнице после операции Евгения Плющенко

На просторах Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен известный спортсмен Евгений Плющенко, лежащий в больнице после операции. На кадрах знаменитый фигурист пытается выдавить из себя улыбку.
Появилась видеозапись лежащего в больнице после операции Евгения Плющенко

На днях Евгений Плющенко перенес очередную операцию. Ему удалили грыжу, которая зажимала один из нервов в шейном отделе позвоночника. Первые симптомы появились у фигуриста еще в прошлом году, однако он не стал следовать советам хирургов, потому что готовился к новому шоу. Сейчас же, когда новогодний марафон ледовых выступлений закончился, Плющенко решил заняться своим здоровьем.

На кадрах видно, что после операции фигурист пока не пришел до конца в себя. Его правая рука была перемотана бинтом. Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская никак не стала комментировать состояние мужа. По словам продюсера, тема здоровья фигуриста касается исключительно его и семьи.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:07

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