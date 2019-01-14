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Маргарита Ларченко требует от Ильи Яббарова сыграть свадьбу

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что новая возлюбленная Ильи Яббарова тоже может родить от него ребенка. Маргарита Ларченко уже сделала тест на беременность, однако его результаты пока не сообщает.

По мнению зрителей телепроекта «Дом-2», на самом деле Рита не в положении, а просто хочет поскорее затащить возлюбленного под венец, используя любые предлоги и методы.

Маргарита Ларченко требует от Ильи Яббарова сыграть свадьбу

Майя Донцова на Лобном месте уже говорила, что Ларченко хочет стать женой Яббарова, так как понимает, что после родов Алены Савкиной ее отодвинут на второй план. Новоиспеченная мамочка вместе с сыном окажутся в центре внимания, и ведущие будут заставлять Илью больше проводить времени с малышом, а не с возлюбленной. И блондинка не стала этого отрицать.

Более того, девушка начала прямым текстом говорить своему мужчине о свадьбе, делая ему непрозрачные намеки.

Маргарита Ларченко требует от Ильи Яббарова сыграть свадьбу

Так, к примеру, в одном из последних эфиров Ольга Орлова во время тета с Яббаровым преподнесла ему обручальное кольцо, которое якобы дала ей Рита, попросив таким образом намекнуть ее возлюбленному, что она устала ждать и готова сама сделать ему предложение, лишь бы поскорее отправиться в ЗАГС.

«Она делает предложение сама, знает, что никому не нужна больше с таким характером», «Она просто хочет все быстро сделать, чтоб потом на правах жены запрещать ему помогать Алене с ребенком», «Она собственница, ей хочется больно Алене сделать… глупый поступок глупой женщины», - отреагировали поклонники «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:37

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