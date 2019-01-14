Маргарита Ларченко требует от Ильи Яббарова сыграть свадьбу

«Она делает предложение сама, знает, что никому не нужна больше с таким характером», «Она просто хочет все быстро сделать, чтоб потом на правах жены запрещать ему помогать Алене с ребенком», «Она собственница, ей хочется больно Алене сделать… глупый поступок глупой женщины», - отреагировали поклонники «Дома-2».

По мнению зрителей телепроекта «Дом-2», на самом деле Рита не в положении, а просто хочет поскорее затащить возлюбленного под венец, используя любые предлоги и методы.Майя Донцова на Лобном месте уже говорила, что Ларченко хочет стать женой Яббарова, так как понимает, что после родов Алены Савкиной ее отодвинут на второй план. Новоиспеченная мамочка вместе с сыном окажутся в центре внимания, и ведущие будут заставлять Илью больше проводить времени с малышом, а не с возлюбленной. И блондинка не стала этого отрицать.Более того, девушка начала прямым текстом говорить своему мужчине о свадьбе, делая ему непрозрачные намеки.Так, к примеру, в одном из последних эфиров Ольга Орлова во время тета с Яббаровым преподнесла ему обручальное кольцо, которое якобы дала ей Рита, попросив таким образом намекнуть ее возлюбленному, что она устала ждать и готова сама сделать ему предложение, лишь бы поскорее отправиться в ЗАГС.