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Екатерину Варнаву без укладки и макияжа перепутали со Светланой Лободой

Известную актрису и телеведущую Екатерину Варнаву после публикации последней фотографии в социальной сети Instagram сравнили с певицей Светланой Лободой. На снимке звезда шоу Comedy Women предстала без укладки и макияжа.
Екатерину Варнаву без укладки и макияжа перепутали со Светланой Лободой

Екатерина Варнава считается одной из наиболее привлекательных участниц юмористического проекта, выходящего в эфир на телеканале ТНТ. Многие мужчины называют пародистку идеалом женской красоты, а вот представительницы слабого пола нередко критикуют ее и обвиняют в пластике. При этом Варнава не стесняется шутить над собой и иронизировать.

На сегодняшний день знаменитость находится в отпуске в Лос-Анджелесе. На отдыхе Варнава позволяет себе не краситься и не делать укладку после мытья волос. «Помыла голову. Мне идёт», - подписала публикацию артистка.

Среди подписчиков нашлись те, кто стал сравнивать звезду Comedy Women со Светланой Лободой. Сама же Варнава никак не ответила на подобные комментарии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:26

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