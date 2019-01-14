Екатерину Варнаву без укладки и макияжа перепутали со Светланой Лободой
Известную актрису и телеведущую Екатерину Варнаву после публикации последней фотографии в социальной сети Instagram сравнили с певицей Светланой Лободой. На снимке звезда шоу Comedy Women предстала без укладки и макияжа.
Екатерина Варнава считается одной из наиболее привлекательных участниц юмористического проекта, выходящего в эфир на телеканале ТНТ. Многие мужчины называют пародистку идеалом женской красоты, а вот представительницы слабого пола нередко критикуют ее и обвиняют в пластике. При этом Варнава не стесняется шутить над собой и иронизировать.
На сегодняшний день знаменитость находится в отпуске в Лос-Анджелесе. На отдыхе Варнава позволяет себе не краситься и не делать укладку после мытья волос. «Помыла голову. Мне идёт», - подписала публикацию артистка.
Среди подписчиков нашлись те, кто стал сравнивать звезду Comedy Women со Светланой Лободой. Сама же Варнава никак не ответила на подобные комментарии.
Екатерина Варнава считается одной из наиболее привлекательных участниц юмористического проекта, выходящего в эфир на телеканале ТНТ. Многие мужчины называют пародистку идеалом женской красоты, а вот представительницы слабого пола нередко критикуют ее и обвиняют в пластике. При этом Варнава не стесняется шутить над собой и иронизировать.
На сегодняшний день знаменитость находится в отпуске в Лос-Анджелесе. На отдыхе Варнава позволяет себе не краситься и не делать укладку после мытья волос. «Помыла голову. Мне идёт», - подписала публикацию артистка.
Среди подписчиков нашлись те, кто стал сравнивать звезду Comedy Women со Светланой Лободой. Сама же Варнава никак не ответила на подобные комментарии.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:26