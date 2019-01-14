Екатерину Варнаву без укладки и макияжа перепутали со Светланой Лободой

Екатерина Варнава считается одной из наиболее привлекательных участниц юмористического проекта, выходящего в эфир на телеканале ТНТ. Многие мужчины называют пародистку идеалом женской красоты, а вот представительницы слабого пола нередко критикуют ее и обвиняют в пластике. При этом Варнава не стесняется шутить над собой и иронизировать.На сегодняшний день знаменитость находится в отпуске в Лос-Анджелесе. На отдыхе Варнава позволяет себе не краситься и не делать укладку после мытья волос. «Помыла голову. Мне идёт», - подписала публикацию артистка.Среди подписчиков нашлись те, кто стал сравнивать звезду Comedy Women со Светланой Лободой. Сама же Варнава никак не ответила на подобные комментарии.