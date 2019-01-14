Лера Кудрявцева удивила поклонников своим фото в хиджабе

Ведущая известного проекта "Секрет на миллион" сейчас наслаждается январскими каникулами в азиатском государстве Оман. Лера Кудрявцева в восторге от достопримечательностей, традиций, культуры и менталитета страны.На днях телезвезда посетила мечеть Султана Кабуса, где и позировала перед объективом в хиджабе черного цвета. Дополнила 47-летняя артистка свой образ черными солнцезащитными очками. Снимок она опубликовала в Instagram и рассказала, что очень довольна лояльностью жителей к туристам другой веры.Поклонники мгновенно принялись обсуждать необычный наряд кумира: "Неотразимая в хиджабе", "Вам очень идет", "Красиво", "Вы прекрасны в любой одежде)", "Вы очень красивая. Ангел без крыльев".