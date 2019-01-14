АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Lexus в России начал принимать заказы на купе LC Yellow Edition

В России автобренд Lexus начал приём заказов на современное купе вариации LC Yellow Edition. Специальную модификацию анонсировали летом прошлого года.

Lexus в России начал принимать заказы на купе LC Yellow Edition


Через полгода модель добралась до РФ. Эксклюзивная версия стоит 8,285 млн. руб. Это на 45 000 руб. дороже стандартной модификации купе. Базой нового Lexus является комплектация Sport+. Она от обычной версии отличается декором и наличием межосевого дифференциала Torsen. Автомобиль имеет ярко-жёлтую окраску кузова Flare Yellow. Авто наделили 21-дюймовыми колёсами с надёжными коваными дисками, разноразмерные эффективные шины: в передней части - 245/40, в задней части - 275/35. Авто оснащается проекционным современным дисплеем, электрорегулируемыми подголовниками, передними креслами с десятью электрическими регулировками, памятью, специальными замшевыми вставками в дверных картах, качественной кожаной отделкой, накладками на порогах, имеющими логотип «Lexus LC Yellow Ediiton».

Yellow Edition получила атмосферную «восьмёрку» 5.0 на 477 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 10-скоростным «автоматом». Транспортно средство до первой сотни разгоняется за 4,7 сек. Авто может максимально разгоняться до 270 км/час.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роза Сябитова назвала причину из-за
На кухне ведущего «ПроСТО кухня»
Специалисты рассказали о строгой
Супруга Павла Прилучного Агата
Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров
Вера Брежнева и Елена Север записали
Ученые: На горе Арарат найден фрагмент
Екатерину Варнаву без укладки и макияжа
Валерий Блюменкранц: «Я влюблён в Иру,
Отар Кушанашвили рассказал о дружбе
Появилась видеозапись лежащего в
Лера Кудрявцева удивила поклонников
Семен Слепаков показал на фото своего
Маргарита Овсянникова примерила образ
Lexus в России начал принимать заказы
Любовь без романтики: Неожиданные
Меган Маркл призналась, что не знает
Александр Ревва показал снимок с
Маргарита Ларченко требует от Ильи
Ученые: ЗОЖ эффективно защищает
Ольга Слуцкер показала в Instagram
Тарасов слушает в машине те самые
В Госдуме РФ предложили усилить
В России анонсировали цены на смартфон
У покойного писателя Эдуарда Успенского
Совет Европы будет мониторить
Эвелина Бледанс и Ольга Кабо сводили
Samsung Pay быстро разряжает
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Психолог рассказала о методах борьбы с
Просмотреть все новости