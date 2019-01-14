Lexus в России начал принимать заказы на купе LC Yellow Edition
В России автобренд Lexus начал приём заказов на современное купе вариации LC Yellow Edition. Специальную модификацию анонсировали летом прошлого года.
Через полгода модель добралась до РФ. Эксклюзивная версия стоит 8,285 млн. руб. Это на 45 000 руб. дороже стандартной модификации купе. Базой нового Lexus является комплектация Sport+. Она от обычной версии отличается декором и наличием межосевого дифференциала Torsen. Автомобиль имеет ярко-жёлтую окраску кузова Flare Yellow. Авто наделили 21-дюймовыми колёсами с надёжными коваными дисками, разноразмерные эффективные шины: в передней части - 245/40, в задней части - 275/35. Авто оснащается проекционным современным дисплеем, электрорегулируемыми подголовниками, передними креслами с десятью электрическими регулировками, памятью, специальными замшевыми вставками в дверных картах, качественной кожаной отделкой, накладками на порогах, имеющими логотип «Lexus LC Yellow Ediiton».
Yellow Edition получила атмосферную «восьмёрку» 5.0 на 477 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 10-скоростным «автоматом». Транспортно средство до первой сотни разгоняется за 4,7 сек. Авто может максимально разгоняться до 270 км/час.
Через полгода модель добралась до РФ. Эксклюзивная версия стоит 8,285 млн. руб. Это на 45 000 руб. дороже стандартной модификации купе. Базой нового Lexus является комплектация Sport+. Она от обычной версии отличается декором и наличием межосевого дифференциала Torsen. Автомобиль имеет ярко-жёлтую окраску кузова Flare Yellow. Авто наделили 21-дюймовыми колёсами с надёжными коваными дисками, разноразмерные эффективные шины: в передней части - 245/40, в задней части - 275/35. Авто оснащается проекционным современным дисплеем, электрорегулируемыми подголовниками, передними креслами с десятью электрическими регулировками, памятью, специальными замшевыми вставками в дверных картах, качественной кожаной отделкой, накладками на порогах, имеющими логотип «Lexus LC Yellow Ediiton».
Yellow Edition получила атмосферную «восьмёрку» 5.0 на 477 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 10-скоростным «автоматом». Транспортно средство до первой сотни разгоняется за 4,7 сек. Авто может максимально разгоняться до 270 км/час.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53