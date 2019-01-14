Меган Маркл призналась, что не знает пол будущего ребенка





Супруги не хотят заранее узнавать пол ребенком, таким образом, представители королевской семьи решили сделать себе сюрприз. В целом пресс-служба Кенсингтонского дворца не назвала и дату родов Меган Маркл. Ожидается, что бывшая актриса родит первенца в конце апреля или же начале мая.Меган Маркл и принц Гарри 14 января отправились в Мерсисайд из Лондона с целью посещения общественных организаций. На площади Гамильтона в Биркехенде пара осмотрела новую скульптуру «Бесполезность», названную в честь одной из работ Оуэна. После представители королевской семьи пообщались с местным жителями, которые несколько часов стояли на улице, чтобы встретиться с супругами.