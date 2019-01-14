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Меган Маркл призналась, что не знает пол будущего ребенка

Супруга принца Гарри Меган Маркл на встрече с местными жителями в Мерсисайде рассказала, что до сих пор не знает пол своего будущего ребенка. В рамках одного из публичных мероприятий герцогиня Сассекскася ответила на откровенные вопросы по поводу беременности. Она сообщила, что сейчас находится на шестом месяце.
Меган Маркл призналась, что не знает пол будущего ребенка

Супруги не хотят заранее узнавать пол ребенком, таким образом, представители королевской семьи решили сделать себе сюрприз. В целом пресс-служба Кенсингтонского дворца не назвала и дату родов Меган Маркл. Ожидается, что бывшая актриса родит первенца в конце апреля или же начале мая.

Меган Маркл и принц Гарри 14 января отправились в Мерсисайд из Лондона с целью посещения общественных организаций. На площади Гамильтона в Биркехенде пара осмотрела новую скульптуру «Бесполезность», названную в честь одной из работ Оуэна. После представители королевской семьи пообщались с местным жителями, которые несколько часов стояли на улице, чтобы встретиться с супругами.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:46

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