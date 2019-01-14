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Тарасов слушает в машине те самые песни, что и Бузова на Мальдивах

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов слушает в своем автомобиле ту самую музыку, которая у новоиспеченной артистки постоянно играет на Мальдивах.

По мнению интернет-пользователей, Анастасия Костенко разрушила брак ведущей «Дома-2» и футболиста с помощью черной магии.

Тарасов слушает в машине те самые песни, что и Бузова на Мальдивах

Не секрет, что 2 года назад брак Бузовой и Тарасова распался. Еще тогда в социальных сетях начали говорить о том, что спортсмен не мог просто так бросить телезнаменитость, ведь только и говорил о том, как сильно любит ее. Как оказалось, некоторые фолловеры до сих пор считают, что Костенко не смогла бы разрушить брак Дмитрия и Ольги без магического воздействия.

Несколько часов назад в Сети появилось обращение одной из читательницы к магу высшей категории, в котором женщина буквально умоляет колдуна посмотреть биополе Тарасова. По словам подписчицы, он не просто так слушает те самые песни, что и его бывшая супруга, ведь «сердце не обманешь».

Тарасов слушает в машине те самые песни, что и Бузова на Мальдивах

«А вы не обратили внимание на то, что у Тарасова постоянно играет в машине та самая музыка, которую Бузова слушает на Мальдивах? Думаете совпадение? Я в этом очень сильно сомневаюсь!», - пишет женщина.

Нужно сказать, что многие пользователи Сети тоже обратили внимание на то, что спортсмен даже в присутствии Костенко слушает в машине песни, которые у себя в Stories ежедневно публикует Бузова.

Тарасов слушает в машине те самые песни, что и Бузова на Мальдивах

По словам некоторых фолловеров, Тарасов, несмотря на то, что и признается в любви третьей супруге, все еще что-то чувствует к Ольге, поэтому и следит за ее страничкой, чего даже не пытается скрыть.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:14

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