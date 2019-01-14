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Александр Ревва показал снимок с персонажем "Гарри Поттера" - Волан-де-Мортом

Знаменитый российский артист Александр Ревва показал в Instagram снимок с самым страшным персонажем "Гарри Поттера" - Волан-де-Мортом, чью роль исполнил Рэйф Файнс. Звезда Comedy Club признался, что был напуган выходкой голливудского актера.

Александр Ревва показал снимок с персонажем "Гарри Поттера" - Волан-де-Мортом

Юморист Александр Ревва, он же Артур Пирожков, проводит время в компании звезд Голливуда в Великобритании. На одном из светских мероприятий российский артист не упустил возможности сфотографироваться с героем легендарного фильма о юном маге "Гарри Поттер" Волан-де-Мортом.

Представитель отечественного шоу-бизнеса попытался незаметно сделать селфи с Рэйфом Файнсом, но тот напугал артиста: "Когда пытался незаметно снять голливудскую кинозвезду, британского актёра Рэйфа Файнса, сыгравшего Волан-де-Морта в Гарри Поттере, а он взял и... напугал", - признался фанатам в Instagram владелец аккаунта.

Фото кумира с Волан-де-Мортом произвело сильное впечатление на фанатов его творчества: "А он в жизни очень симпатичный. И даже его имя можно произносить", "Легенда, замечательный актер", "Файнс постарел", "У него нет волшебной палочки, не прокатит", "Нос вырос?!", "Оказывается у него все-таки есть нос", "Вы смелый, ведь имя тёмного Лорда нельзя произносить".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:38

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