Ученые: ЗОЖ эффективно защищает человека от мутаций в генах
Ученые заявляют, что ЗОЖ эффективно защищает человека от случайных мутаций в генах. Это крайне важно для профилактики и выявления случаев мутации в геноме половых клеток будущих отцов и матерей. В тоже время специалисты допускают наследственные заболевания.
Исследователи отмечают, что в основной массе случаев хромосомных заболеваний мутации имеют спорадический характер. Синдром Дауна может быть вызван нерасхождением хромосомы 21 в процессе созревания половых клеток. Проявление болезни в этом случае возможно на уровне 97%. Необходимо акцентировать внимание на продуктах, обогащенных фолиевой кислотой. Это, включая здоровый образ жизни, эффективно снижает вероятность появления подобной аномалии. Но в случае наследственности симптомов ЗОЖ не играет никакой роли. Отмечен риск появления потомства, имеющего патологию в данном сегменте. Это происходит в пределах 25 или 50% случаев. Специалисты указывают, что это зависит от типа наследования каждого конкретного заболевания.
Вместе с тем в Минздраве уже называли главные критерии ЗОЖ, их необходимо выполнять. Следует избавиться от вредных привычек, употреблять в сутки порядка 400 г овощей и фруктов, вести подвижный образ жизни.
Исследователи отмечают, что в основной массе случаев хромосомных заболеваний мутации имеют спорадический характер. Синдром Дауна может быть вызван нерасхождением хромосомы 21 в процессе созревания половых клеток. Проявление болезни в этом случае возможно на уровне 97%. Необходимо акцентировать внимание на продуктах, обогащенных фолиевой кислотой. Это, включая здоровый образ жизни, эффективно снижает вероятность появления подобной аномалии. Но в случае наследственности симптомов ЗОЖ не играет никакой роли. Отмечен риск появления потомства, имеющего патологию в данном сегменте. Это происходит в пределах 25 или 50% случаев. Специалисты указывают, что это зависит от типа наследования каждого конкретного заболевания.
Вместе с тем в Минздраве уже называли главные критерии ЗОЖ, их необходимо выполнять. Следует избавиться от вредных привычек, употреблять в сутки порядка 400 г овощей и фруктов, вести подвижный образ жизни.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:26