Ученые: ЗОЖ эффективно защищает человека от мутаций в генах





Исследователи отмечают, что в основной массе случаев хромосомных заболеваний мутации имеют спорадический характер. Синдром Дауна может быть вызван нерасхождением хромосомы 21 в процессе созревания половых клеток. Проявление болезни в этом случае возможно на уровне 97%. Необходимо акцентировать внимание на продуктах, обогащенных фолиевой кислотой. Это, включая здоровый образ жизни, эффективно снижает вероятность появления подобной аномалии. Но в случае наследственности симптомов ЗОЖ не играет никакой роли. Отмечен риск появления потомства, имеющего патологию в данном сегменте. Это происходит в пределах 25 или 50% случаев. Специалисты указывают, что это зависит от типа наследования каждого конкретного заболевания.Вместе с тем в Минздраве уже называли главные критерии ЗОЖ, их необходимо выполнять. Следует избавиться от вредных привычек, употреблять в сутки порядка 400 г овощей и фруктов, вести подвижный образ жизни.