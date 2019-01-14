Специалисты рассказали о строгой военной диете
Специалисты рассказали о военной диете. Это вариация трехдневного специального рациона, подразумевающего строгие рамки употребления калорий.
Новостной портал «Народные новости» сообщает, что благодаря армейской диете можно избавиться от 4,5 кг. В первый день количество употребляемых калорий должно быть 1066. Завтрак нужно ограничить чашкой кофе, 2 тостами с маслом (арахисовым), а также половинкой грейпфрута. В обед желательно употребить чашку чая либо кофе, тост, полчашки тунца. На ужин предусмотрено 85 г мяса, чаша зеленой фасоли, а также яблоко. Допустима также порция ванильного мороженого. В следующий день употребляется 1193 калорий. На завтрак съедается сухой тост, яйцо и полбанана. В обед следует съесть яйцо вкрутую, соленые крекеры (5 штук), выпить чашку творога. На ужин съедается чашка брокколи, половина чашки моркови, полбанана. В ходе последнего приёма пищи предусматривается два хот-дога, а также полстакана ванильного мороженого.
В третий день положено 762 калории. На завтрак предусмотрен кусок сыра чеддер, а также яблоко. На обед предлагается яйцо и тост. На ужин требуется употребить полбанана, чашку тунца, а также мороженое.
Новостной портал «Народные новости» сообщает, что благодаря армейской диете можно избавиться от 4,5 кг. В первый день количество употребляемых калорий должно быть 1066. Завтрак нужно ограничить чашкой кофе, 2 тостами с маслом (арахисовым), а также половинкой грейпфрута. В обед желательно употребить чашку чая либо кофе, тост, полчашки тунца. На ужин предусмотрено 85 г мяса, чаша зеленой фасоли, а также яблоко. Допустима также порция ванильного мороженого. В следующий день употребляется 1193 калорий. На завтрак съедается сухой тост, яйцо и полбанана. В обед следует съесть яйцо вкрутую, соленые крекеры (5 штук), выпить чашку творога. На ужин съедается чашка брокколи, половина чашки моркови, полбанана. В ходе последнего приёма пищи предусматривается два хот-дога, а также полстакана ванильного мороженого.
В третий день положено 762 калории. На завтрак предусмотрен кусок сыра чеддер, а также яблоко. На обед предлагается яйцо и тост. На ужин требуется употребить полбанана, чашку тунца, а также мороженое.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:07