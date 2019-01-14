Психолог рассказала о методах борьбы с навязчивыми переживаниями из прошлого





Психолог из США, много лет работающая в университетской больнице им. Роберта Вуда Джонсона в штате Нью-Джерси, рассказала о методах борьбы с навязчивыми переживаниями из прошлого, которые могут быть вызваны воспоминаниями о не самых приятных событиях. Со слов эксперта, существуют сильно подверженные глубоким переживаниям люди. Нередко они, восстанавливая в памяти уже прошедшие и не имеющие никакого отношения к реальной жизни события, невольно заставляют себя заново переживать те негативные эмоции и чувства, с которыми ранее сталкивались. Порой из-за глубоких и навязчивых переживаний человеку бывает сложно переключиться на события настоящего, что приводит к психологическому дискомфорту и стрессовому расстройству.Для таких пациентов эксперт составила перечень методов борьбы с навязчивыми переживаниями, отметив, что человек сам должен захотеть оставить прошлое в прошлом. Для начала необходимо сосредоточить внимание на окружающих деталях: присмотреться к вещам в комнате, попытаться уловить запах цветов или еды, почувствовать вкус кофе или чая и обязательно использовать при этом звуковое сопровождение(включить музыку, радио или ТВ). Кроме того, нередко вырваться из навязчивых переживаний прошлого помогает ощущение своего физического «Я». То есть, можно сосредоточить внимание на своём дыхании, пройтись по комнате и сделать оценку своей походки, а особенно эффективным станет активная беседа с другим человеком. Важно полностью вникать в тему разговора, понимать и пытаться уловить настроение собеседника.Несмотря на вышеперечисленные методы, психолог отмечает, что бороться с навязчивыми переживаниями можно и в мыслях. Достаточно периодически повторять про себя отдельные фразы, которые со временем начнут вселять в человека уверенность в своих действиях и силах. В случае же, если ни один из предложенных способов не помогает справится с расстройством- необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы подробно разобраться в причинах происходящего.