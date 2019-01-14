Ольга Слуцкер показала в Instagram подтянутую фигуру в купальнике в честь 54-летия

Владелица сети фитнесс-клубов Ольга Слуцкер празднует 54-летие на райском побережье. Именинница сегодня принимала теплые поздравления от таких именитых представителей российского шоу-бизнеса как: Анна Семенович, Юлия Пересильд, Иосиф Пригожин и многих других.54-летняя Слуцкер решила также поздравить себя сама в Instagram, опубликовав снимок в черном бикини. Светская львица призналась, что теперь будет выставлять снимок в купальнике на каждый свой день рождения. Она пожелала себе здоровья, любви, сложных и интересных проектов, чтобы её старшие дети вернулись к ней, а младшие росли "современными, любознательными, позитивными и добрыми людьми". Бизнесвумен также мечтает, чтобы родители жили долго, друзья были счастливы, а в России был мир.Поклонники Ольги Слуцкер также оставили под публикацией поздравительные слова и комплименты: "Пусть сбудется все, что пожелали себе!", "Новых свершений, достижений, оптимизма, здоровья и любви!", "С Днем Рождения прекрасную, умную, красивую женщину! Счастья, просто много счастья!!!", "С днем рождения, невероятная, позитивная, добрая, спортивная, красивая женщина!!! Вот такой- я вижу вас со стороны!!! Счастья, всех благ!".