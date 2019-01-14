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В Госдуме РФ предложили усилить ответственность за подготовку донорской крови

В Госдуме РФ внесли предложение о введении уголовной ответственности за переливание пациентам зараженной крови, взятой у доноров. Предлагается усилить контроль за используемым компонентом.
В Госдуме РФ предложили усилить ответственность за подготовку донорской крови

Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы РФ, выразила свое мнение. Её удивляет, что в отечественном законодательстве нет нормы, предусматривающей ответственность за качество подготовки крови доноров. Речь идёт о сохранности жизни людей и их здоровье. По мнению Яровой, необходимо увеличить ответственность, причём и административную и уголовную. Целесообразно привлекать лиц, допустивших несоответствующее качество донорской крови. Это же относится и к процедурам, связанным с безопасностью подготовки указанного компонента. Парламентарий отметила, что в настоящее время проводится работа в данном направлении.

Алу Алханов, заместитель министра юстиции РФ, высказался о необходимости усиления ответственности за ненадлежащий контроль при переливании донорской крови. Это же относится и к случаям заражения пациентов, необходимо соблюдать правила безопасности.



 
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Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:14

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