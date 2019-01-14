Ксения Бородина выложила в Instagram свое детское фото, которое никогда не показывала

«А я уже давно заметила, что Вы, Ксения, еще с детства были с характером. Не в первую вашу детскую фотографию внимательно всматриваюсь..», - прокомментировала одна из поклонниц телеведущей реалити-шоу ее новый кадр.

По словам интернет-пользователей, в детстве будущая телезнаменитость перестаралась, занимаясь спортом.Несколько часов назад Ксения выложила у себя на страничке в Instagram новый снимок, который никогда еще ранее не публиковала в социальных сетях. На фото маленькая Бородина изображена рядом с большой мягкой игрушкой – милым матросом, который положил на плече будущей звезде свою огромную руку.Сама Ксюша на фотографии запечатлена в милом красной платьице в клетку, которое напомнило некоторым читателям их детские года. Впрочем, больше всего пользователи Сети обратили внимание на выражения лица Бородиной, которое, по их мнению, еще много лет назад демонстрировало, каким будет характер у знаменитости.Выражение детского лица будущей ведущей «Дома-2» и ее поза напомнила многим подписчикам ту самую Ксению, которая по несколько часов может сидеть на Лобном месте и разбирать ту или иную проблему участников телепроекта.К слову, нашлись и те, кто поспешил раскритиковать Бородину, а если быть точнее ее икры, которые некоторым фолловерам показались слишком накаченными.