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Ксения Бородина выложила в Instagram свое детское фото, которое никогда не показывала

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в личном инста-блоге свежую фотографию, которую по достоинству оценили многие фолловеры.

По словам интернет-пользователей, в детстве будущая телезнаменитость перестаралась, занимаясь спортом.

Ксения Бородина выложила в Instagram свое детское фото, которое никогда не показывала

Несколько часов назад Ксения выложила у себя на страничке в Instagram новый снимок, который никогда еще ранее не публиковала в социальных сетях. На фото маленькая Бородина изображена рядом с большой мягкой игрушкой – милым матросом, который положил на плече будущей звезде свою огромную руку.

Сама Ксюша на фотографии запечатлена в милом красной платьице в клетку, которое напомнило некоторым читателям их детские года. Впрочем, больше всего пользователи Сети обратили внимание на выражения лица Бородиной, которое, по их мнению, еще много лет назад демонстрировало, каким будет характер у знаменитости.

Ксения Бородина выложила в Instagram свое детское фото, которое никогда не показывала

Выражение детского лица будущей ведущей «Дома-2» и ее поза напомнила многим подписчикам ту самую Ксению, которая по несколько часов может сидеть на Лобном месте и разбирать ту или иную проблему участников телепроекта.

«А я уже давно заметила, что Вы, Ксения, еще с детства были с характером. Не в первую вашу детскую фотографию внимательно всматриваюсь..», - прокомментировала одна из поклонниц телеведущей реалити-шоу ее новый кадр.

К слову, нашлись и те, кто поспешил раскритиковать Бородину, а если быть точнее ее икры, которые некоторым фолловерам показались слишком накаченными.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:27

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