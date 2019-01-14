Валерии Фрост стыдно за отношения с Захаром Саленко





Напомним, что за ворота девушка ушла вместе с Захаром Саленко. Вопреки предсказаниям публики они начали жить вместе в Москве и даже планировали официальную регистрацию их отношений, но спустя несколько месяцев ребята расстались.В одном из своих интервью Лера призналась, что мало того, что избранник избивал ее, так еще и не приносил денег в дом, поэтому ей приходилось самостоятельно платить аренду за квартиру и покупать продукты питания.Сейчас возлюбленные не вместе. Фрост строит отношения с обеспеченным мужчиной, который задаривает ее дорогими украшениями, а Саленко вновь пытается найти вторую половинку в периметре телестройки.Ребята давно уже не комментируют друг друга, начав жизнь с чистого листа. Однако недавно у девушки все-таки спросили, как она относится к Захару, и та ответила, что ей стыдно за то, что она была вместе с ним.Стоит отметить, что сам молодой человек пока никак не отреагировал на данное высказывание. Но зрители «Дома-2» уверены, что он обязательно найдет, что ответить своей бывшей избраннице.