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В России анонсировали цены на смартфон Huawei P Smart 2019

Стали известны расценки на смартфон Huawei P Smart 2019 на территории России. Новое устройство с двумя камерами, а также безрамочным дисплеем расценивается в 15 000 руб.

В России анонсировали цены на смартфон Huawei P Smart 2019


Новое устройство от Huawei оснащается 6,21-дюймовым монитором. Ёмкость АКБ составляет 3400 мАч. В смартфоне установили основную сдвоенную камеру на 13 и 2 Мп, а также фронтальную 16 Мп. В устройстве имеется сканер для отпечатков пальца. Новая модель имеет следующие размеры 155,2 x 73,4 мм. Масса гаджета достигает 160 г. Платформой смартфона выступает Android 9 Pie. Встроенная память достигает 32 Гб. Объём ОЗУ составляет 3 Гб. Новинка получила фирменный процессор Kirin 710.

В РФ продажи модели начнут 18 января этого года. Предварительная цена P Smart 2019 составляет 15 тыс. руб. Пользователем предлагается синяя либо классическая расцветка устройства.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:08

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