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Китай намерен построить базу на Луне с помощью 3D-технологий

Китай намерен построить базу на Луне с помощью новейших 3D-технологий после детального изучения местности обратной тёмной стороны спутника Земли. Об этом заявили члены Национальной космической администрации(CNSA).

Китай намерен построить базу на Луне с помощью 3D-технологий


После успешного запуска «Чанъэ-4» Китай уже заявил о намерении в ближайшем будущем стать первой страной в мире, которая построит базу на Луне, используя при этом новейшие технологии 3D-печати. Эксперты отметили, что перед этим для более детального изучения тёмной стороны спутника будет запущен модуль «Чанъэ-5», миссия которого запланирована на конец 2019 года. Кроме анализа грунта учёные надеются во время исследований получить чёткое представление о том, какие особенности стоит учитывать при будущем строительстве на Луне.

Кроме того, Китай не намерен останавливаться на возведении лунной базы с помощью 3D-печати, и уже сообщил, что в 2020 году возможен первый вылет их космического модуля на Марс.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:11

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