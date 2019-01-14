Китай намерен построить базу на Луне с помощью 3D-технологий





После успешного запуска «Чанъэ-4» Китай уже заявил о намерении в ближайшем будущем стать первой страной в мире, которая построит базу на Луне, используя при этом новейшие технологии 3D-печати. Эксперты отметили, что перед этим для более детального изучения тёмной стороны спутника будет запущен модуль «Чанъэ-5», миссия которого запланирована на конец 2019 года. Кроме анализа грунта учёные надеются во время исследований получить чёткое представление о том, какие особенности стоит учитывать при будущем строительстве на Луне.Кроме того, Китай не намерен останавливаться на возведении лунной базы с помощью 3D-печати, и уже сообщил, что в 2020 году возможен первый вылет их космического модуля на Марс.