Эвелина Бледанс и Ольга Кабо сводили сыновей на театральное представление

На своей странице в Instagram Эвелина Бледанс разместила пост, где рассказала, что провела вечер в компании коллеги Ольги Кабо и ее сына. Актрисы решили сводить мальчиков на постановку “Чудеса за два часа”, ориентированную на детей. По словам артистки, больше всего под впечатлением находились после окончания представления именно их сыновья, у которых даже проснулась любовь к актерскому мастерству. Отчасти по той причине, что одну из ведущих ролей исполнила десятилетняя актриса. Впрочем, и взрослым было чем заняться, и чему поучиться во время происходящего на сцене.В комментариях фолловеры не нашли удивительным стремление мальчиков испытать свои силы на сцене, ведь их родительницы являются актрисами, и такое творчество не чуждо наследникам с детства. Также не оставили без внимания подписчики и прекрасный внешний вид Бледанс и Кабо, засыпав артисток комплиментами.