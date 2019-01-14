Ксения Бородина рассказала, что младшая дочь ревнует её к старшей





Напомним, что ведущая "Дома-2" в настоящее время является мамой двух дочерей Маруси и Теоны.Старшей уже 9 лет, а вот младшенькой всего лишь 3 года. Многие подписчики замечали и ранее, что нрав у младшей не такой спокойный, как у Мару. Да и сама Ксения делилась с подписчиками тем, что со старшей дочерью совершенно не знала никаких проблем, к счастью, первенец телеведущей оказался очень спокойный.Накануне Ксении задали вопрос, ревнует ли младшая дочь маму к старшей. На что Бородина ответила положительно, но также добавила, что это происходит не часто. Знаменитая мамочка считает, что ревность в таком возрасте - это норма, ведь ребенок совершенно не понимает, какое место занимает в сердце родителя.Также она поделилась, что Маруся отдаёт своей младшей сестре свои красивые платья, чему Теона очень рада.