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Анастасия Ендальцева переезжает жить в Лондон

Вот уже больше двух недель зрители телепроекта «Дом-2» обсуждают Анастасию Ендальцеву. Сразу после Нового года в Сети появились слухи о том, что она покинула периметр, но доказательств этого до сих пор нет.

Все началось с того, что как и многие рейтинговые участники реалити-шоу, Настя получила небольшой отпуск, дабы отметить новогодние праздники в кругу своих родных и друзей. Она отправилась в Италию, после чего и появилась информация о ее уходе.

Анастасия Ендальцева переезжает жить в Лондон

Однако спустя несколько дней девушка появилась в эфирах телестройки, поэтому ее поклонники успокоились. Кроме того, они обрадовались, узнав, что Мондезир Свет-Амур вернул себе статус участника, решив, что их любимица обязательно начнет снова строить с ним отношения.

Сама же Ендальцева продолжила публиковать на своей странице снимки, отмечая в геолокации не Поляну «Дома-2», а Австрию. Кроме того, она решила не отвечать пользователям Сети, вернулась ли она в периметр или ушла совсем, предпочитая оставлять их в неведении.

Анастасия Ендальцева переезжает жить в Лондон

Пролить свет на судьбу Насти решил ее несостоявшийся избранник Саймон Марданшин. Он сообщил, что после того, как девушка встретила Новый год в Европе, она осознала, что топчется на телепроекте на месте, а потому решила не возвращаться, в чем он ее полностью поддерживает.

Сейчас участница продолжает молчать по поводу своего будущего на телестройке. Однако появились слухи, что она получила предложение стать героиней другого проекта, но пока его не приняла.

Анастасия Ендальцева переезжает жить в Лондон

А на днях Ендальцева все же решила поговорить со своими поклонниками. И хотя она не подтвердила информацию, сказанную Саймоном, но намекнула, что она правдива, так как заявила, что в скором времени переезжает жить в Лондон, а это невозможно при наличии статуса участника «Дома».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:00

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