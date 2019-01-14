Samsung Pay быстро разряжает аккумуляторную батарею





Данная платежная система осуществляет работу с терминалами, имеющими магнитную полоску, а также с помощью NFC-модуля. Пользователи телефонов Samsung начали жаловаться на то, что АКБ быстро садиться в ходе работы приложения. Однако раньше не наблюдалось жалоб на функционирование Samsung Pay. Специалисты, изучив батареи, выяснили, что данным приложением используется много заряда.АКБ за два часа разряжается на 60 процентов. Если программу закрыть принудительно, расход за аналогичное время уменьшится на 30 процентов. По словам сотрудников Samsung, они начали работы по обнаружению источника проблемы.