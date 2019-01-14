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У покойного писателя Эдуарда Успенского объявился внебрачный сын

У скончавшегося летом 2018 года писателя Эдуарда Успенского внезапно объявился внебрачный сын. Таковым себя назвал детский автор Валентин Постников, который накануне посетил шоу “Прямой эфир”.
У покойного писателя Эдуарда Успенского объявился внебрачный сын

За свою жизнь Эдуард Успенский несколько раз состоял в браке, имея только одну родную дочь, но воспитывая также и приемных детей. Сейчас родные покойного писателя готовятся к оглашению оставленного им завещания, ведь образ Чебурашки приносил ему внушительный доход. В преддверии этого события появился внебрачный сын деятеля, рассказав о родстве с автором на телешоу. Валентин Постников заявил, что долгое время не знал, кто его отец. Однако в итоге мать решила раскрыть правду, что случилось, когда ему исполнилось 20 лет, сейчас писателю 48.

В детстве мужчина знал Успенского, называя его “дядя Эдик”, поскольку их семьи дружили. Подтверждала это и мать Постникова, признавшись, что у нее действительно был роман с писателем, но отношения с ним оказались трудными и они расстались. Называющий себя сыном деятеля автор не намерен бороться за наследство отца, отмечая, что так и не решил признаться Успенскому, что является его ребенком.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:03

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