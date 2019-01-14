У покойного писателя Эдуарда Успенского объявился внебрачный сын
У скончавшегося летом 2018 года писателя Эдуарда Успенского внезапно объявился внебрачный сын. Таковым себя назвал детский автор Валентин Постников, который накануне посетил шоу “Прямой эфир”.
За свою жизнь Эдуард Успенский несколько раз состоял в браке, имея только одну родную дочь, но воспитывая также и приемных детей. Сейчас родные покойного писателя готовятся к оглашению оставленного им завещания, ведь образ Чебурашки приносил ему внушительный доход. В преддверии этого события появился внебрачный сын деятеля, рассказав о родстве с автором на телешоу. Валентин Постников заявил, что долгое время не знал, кто его отец. Однако в итоге мать решила раскрыть правду, что случилось, когда ему исполнилось 20 лет, сейчас писателю 48.
В детстве мужчина знал Успенского, называя его “дядя Эдик”, поскольку их семьи дружили. Подтверждала это и мать Постникова, признавшись, что у нее действительно был роман с писателем, но отношения с ним оказались трудными и они расстались. Называющий себя сыном деятеля автор не намерен бороться за наследство отца, отмечая, что так и не решил признаться Успенскому, что является его ребенком.
За свою жизнь Эдуард Успенский несколько раз состоял в браке, имея только одну родную дочь, но воспитывая также и приемных детей. Сейчас родные покойного писателя готовятся к оглашению оставленного им завещания, ведь образ Чебурашки приносил ему внушительный доход. В преддверии этого события появился внебрачный сын деятеля, рассказав о родстве с автором на телешоу. Валентин Постников заявил, что долгое время не знал, кто его отец. Однако в итоге мать решила раскрыть правду, что случилось, когда ему исполнилось 20 лет, сейчас писателю 48.
В детстве мужчина знал Успенского, называя его “дядя Эдик”, поскольку их семьи дружили. Подтверждала это и мать Постникова, признавшись, что у нее действительно был роман с писателем, но отношения с ним оказались трудными и они расстались. Называющий себя сыном деятеля автор не намерен бороться за наследство отца, отмечая, что так и не решил признаться Успенскому, что является его ребенком.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:03