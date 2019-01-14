Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой впервые побывала в Майами

Юлия Проскурякова решила на самолете отправиться с маленькой дочерью в США, для чего певице и ее наследнице пришлось проделать долгий путь. В частности, полет осуществлялся с пересадками, и всего в пути они провели около 16 часов. Теперь артистка и Вероника ожидают приезда Игоря Николаева, который вынужден был задержаться в Москве и присоединится к семье уже в ближайшее время.Проскурякова призналась, что дочери перелет дался нелегко из-за новой обстановки и ограниченного пространства в самолете, но сейчас ребенок весело бегает по пляжу. На вопрос фолловеров о том, встретилась ли Вероника со старшей сестрой Юлией, певица ответила утвердительно. Она пообещала, что вскоре непременно поделится с подписчиками фото совместного времяпрепровождения звездной семьи.