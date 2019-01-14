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Родная сестра Ольги Бузовой не слушает ее песен

Ольга Бузова продолжает покорять отечественный шоу-бизнес своими новыми треками. И хотя многие сомневаются в том, что звезду реалити-шоу «Дом-2» можно назвать певицей, сама она не обращает на них внимание и продолжает с завидной регулярностью выпускать хиты, а также ездить на гастроли, собирая полные залы слушателей.

Песни теледивы звучат не только на многих радиостанциях и музыкальных каналах, но и в периметре легендарной телестройки. Действующие участники очень любят творчество своей наставницы и регулярно слушают ее треки, что раздражает некоторых зрителей.

Родная сестра Ольги Бузовой не слушает ее песен

А на днях выяснилось, что и родная сестра Оли отказывается лишний раз включать ее хиты.

Ни для кого не секрет, что на данный момент обе Бузовы находятся на Мальдивах. Вчера они заказали прогулку на катере, благодаря которой собственными глазами увидели дельфинов. На своих страницах в Instagram девушки опубликовали ролики, продемонстрировав, как это было, а в комментариях написали множество восторженных слов об этих морских животных.

Родная сестра Ольги Бузовой не слушает ее песен

Поклонники обратили внимание, что Аня сопроводила видео песней Леди Гаги «I’ll Never Love Again», а не своей сестры. В комментариях они выразили свое удивление, в то время как хейтеры принялись в очередной раз смеяться над Олей.

«Почему другая песня играет? А как же «хиты» сестры?))», «Бузову не слушают даже Бузовы», «Я бы тоже Бузову не включала, дельфины достойны только душевной музыки», - писали фолловеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:35

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