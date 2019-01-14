Родная сестра Ольги Бузовой не слушает ее песен

«Почему другая песня играет? А как же «хиты» сестры?))», «Бузову не слушают даже Бузовы», «Я бы тоже Бузову не включала, дельфины достойны только душевной музыки», - писали фолловеры.

Песни теледивы звучат не только на многих радиостанциях и музыкальных каналах, но и в периметре легендарной телестройки. Действующие участники очень любят творчество своей наставницы и регулярно слушают ее треки, что раздражает некоторых зрителей.А на днях выяснилось, что и родная сестра Оли отказывается лишний раз включать ее хиты.Ни для кого не секрет, что на данный момент обе Бузовы находятся на Мальдивах. Вчера они заказали прогулку на катере, благодаря которой собственными глазами увидели дельфинов. На своих страницах в Instagram девушки опубликовали ролики, продемонстрировав, как это было, а в комментариях написали множество восторженных слов об этих морских животных.Поклонники обратили внимание, что Аня сопроводила видео песней Леди Гаги «I’ll Never Love Again», а не своей сестры. В комментариях они выразили свое удивление, в то время как хейтеры принялись в очередной раз смеяться над Олей.