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Актер Евгений Миронов скрывает рожденного суррогатной матерью сына

Актер Евгений Миронов скрывает от общественности сына Петра, которого ему родила суррогатная мать. Такие сведения предоставляют СМИ со ссылкой на источники, заявляя также о причастности к ситуации Аллы Пугачевой.
Актер Евгений Миронов скрывает рожденного суррогатной матерью сына

В театральных кругах заявляют, что Евгений Миронов фактически не расстается с мальчиком, которого предпочитает привозить с собой на работу. В театре для него якобы даже отвели специальную комнату, чтобы ребенок мог отдохнуть. Утверждается, что наследника не состоявшему в браке актеру родила суррогатная мать, а назвали малыша, которому сейчас не меньше 2-3 лет, Петром, в честь дедушки. По утверждениям СМИ, Миронов мог бы нанять для сына няню, но вместо этого предпочитает самостоятельно заниматься его воспитанием.

Озвучиваются данные, что подтолкнула к решению воспользоваться услугами суррогатной матери артиста Алла Пугачева, с которой Евгений Миронов давно дружит. Примадонна порекомендовала ему подумать о наследниках, что он и сделал. Свою личную жизнь знаменитость скрывает от широкой аудитории, не комментируя слухи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:32

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