Актер Евгений Миронов скрывает рожденного суррогатной матерью сына





В театральных кругах заявляют, что Евгений Миронов фактически не расстается с мальчиком, которого предпочитает привозить с собой на работу. В театре для него якобы даже отвели специальную комнату, чтобы ребенок мог отдохнуть. Утверждается, что наследника не состоявшему в браке актеру родила суррогатная мать, а назвали малыша, которому сейчас не меньше 2-3 лет, Петром, в честь дедушки. По утверждениям СМИ, Миронов мог бы нанять для сына няню, но вместо этого предпочитает самостоятельно заниматься его воспитанием.Озвучиваются данные, что подтолкнула к решению воспользоваться услугами суррогатной матери артиста Алла Пугачева, с которой Евгений Миронов давно дружит. Примадонна порекомендовала ему подумать о наследниках, что он и сделал. Свою личную жизнь знаменитость скрывает от широкой аудитории, не комментируя слухи.