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Американка утверждает, что камера видеонаблюдения запечатлела призрак ее сына

Жительница США утверждает, что камере видеонаблюдения удалось запечатлеть призрак ее покойного сына. По мнению американки, таким образом наследник решил связаться с ней.
Американка утверждает, что камера видеонаблюдения запечатлела призрак ее сына

По словам женщины, в день случившегося она находилась со своей дочерью и смотрела телевизор. Внезапно ей пришло уведомление о том, что камеры видеонаблюдения зафиксировали движение. Поспешив в комнату, мать и дочь не смогли выявить каких-либо свидетельств взлома. С тех пор ничего подобного с американкой не происходило, но она все же решила просмотреть записи с камер. В итоге на пленке жительница США заметила странную мужскую фигуру, словно облаченную в пижаму.
Американка утверждает, что камера видеонаблюдения запечатлела призрак ее сына

Гражданка уверена, что это был ее сын, который скончался два года назад. По ее мнению, таким образом покойный ребенок попытался связаться с матерью, чтобы дать понять, что у него все хорошо. В то же время женщина до сих пор потрясена случившимся и теперь верит в паранормальные вещи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:25

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