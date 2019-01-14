Американка утверждает, что камера видеонаблюдения запечатлела призрак ее сына





По словам женщины, в день случившегося она находилась со своей дочерью и смотрела телевизор. Внезапно ей пришло уведомление о том, что камеры видеонаблюдения зафиксировали движение. Поспешив в комнату, мать и дочь не смогли выявить каких-либо свидетельств взлома. С тех пор ничего подобного с американкой не происходило, но она все же решила просмотреть записи с камер. В итоге на пленке жительница США заметила странную мужскую фигуру, словно облаченную в пижаму.Гражданка уверена, что это был ее сын, который скончался два года назад. По ее мнению, таким образом покойный ребенок попытался связаться с матерью, чтобы дать понять, что у него все хорошо. В то же время женщина до сих пор потрясена случившимся и теперь верит в паранормальные вещи.