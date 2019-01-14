АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Google Maps переименовал памятник Николаю Первому в «Памятник тряпке»

На картах российской северной столицы возник «новый» исторический объект архитектуры. Google Maps дал памятнику, расположенному в Санкт-Петербурге, посвящённому Николаю Первому, новое имя «Памятник тряпке».

Google Maps переименовал памятник Николаю Первому в «Памятник тряпке»


Новостной портал «ПолитЭксперт» сообщает, что причиной этому стала неполная защита сайта от действий, когда самостоятельно возможно переименовывать любые компании. В данном случае злоумышленники решили воспользоваться такой возможностью. Исторический объект размещается на территории Исаакиевской площади.

Пользователи Сети, увидев переименованный исторический памятник, начали сразу комментировать эту ситуацию. Многие относятся к Николаю Первому очень отрицательно, считая, что такое название является подходящим. Прочие считают по-другому. Их оскорбил такой «акт вандализма» по отношению к истории.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь без романтики: Неожиданные
Меган Маркл призналась, что не знает
Александр Ревва показал снимок с
Маргарита Ларченко требует от Ильи
Ученые: ЗОЖ эффективно защищает
Ольга Слуцкер показала в Instagram
Тарасов слушает в машине те самые
В Госдуме РФ предложили усилить
В России анонсировали цены на смартфон
У покойного писателя Эдуарда Успенского
Совет Европы будет мониторить
Эвелина Бледанс и Ольга Кабо сводили
Samsung Pay быстро разряжает
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Психолог рассказала о методах борьбы с
Google Maps переименовал памятник
Актер Евгений Миронов скрывает
Ксения Бородина выложила в Instagram
Американка утверждает, что камера
Валерии Фрост стыдно за отношения с
Эдгард Запашный устроил словесную
В США мужчина принял 11-кратную дозу
Китай намерен построить базу на Луне с
Ксения Бородина рассказала, что младшая
Жажда жизни: Знаменитости, сумевшие
В России появится аналог LinkedIn
Анастасия Ендальцева переезжает жить в
На отдыхе в Майами Оксана Самойлова
Фотоснимок куриного яйца в Instagram
Данила Козловский показал поклонникам
Просмотреть все новости