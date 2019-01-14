Google Maps переименовал памятник Николаю Первому в «Памятник тряпке»
На картах российской северной столицы возник «новый» исторический объект архитектуры. Google Maps дал памятнику, расположенному в Санкт-Петербурге, посвящённому Николаю Первому, новое имя «Памятник тряпке».
Новостной портал «ПолитЭксперт» сообщает, что причиной этому стала неполная защита сайта от действий, когда самостоятельно возможно переименовывать любые компании. В данном случае злоумышленники решили воспользоваться такой возможностью. Исторический объект размещается на территории Исаакиевской площади.
Пользователи Сети, увидев переименованный исторический памятник, начали сразу комментировать эту ситуацию. Многие относятся к Николаю Первому очень отрицательно, считая, что такое название является подходящим. Прочие считают по-другому. Их оскорбил такой «акт вандализма» по отношению к истории.
Новостной портал «ПолитЭксперт» сообщает, что причиной этому стала неполная защита сайта от действий, когда самостоятельно возможно переименовывать любые компании. В данном случае злоумышленники решили воспользоваться такой возможностью. Исторический объект размещается на территории Исаакиевской площади.
Пользователи Сети, увидев переименованный исторический памятник, начали сразу комментировать эту ситуацию. Многие относятся к Николаю Первому очень отрицательно, считая, что такое название является подходящим. Прочие считают по-другому. Их оскорбил такой «акт вандализма» по отношению к истории.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38