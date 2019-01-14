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В США мужчина принял 11-кратную дозу препарата с Виагрой и испортил зрение

В США житель штата Массачусетс превысил в 11 раз дозировку силденафила, данный ингредиент входит в состав Виагры. Препарат вызвал прилив крови не только к половому органу, но и к глазам, вызвав поражение сетчатки.
В США мужчина принял 11-кратную дозу препарата с Виагрой и испортил зрение

У мужчины возникли визуальные отклонения. Он заявил о странных дырах, расположенных перед его глазами, причём они имели форму пончиков. Согласно имеющейся информации, местный житель выпил бутылочку жидкости с препаратом, предназначенным для лечения эректильной дисфункции. В него входит силденафил, используемый при нарушениях потенции. После этого у 50-летнего мужчины начались проблемы со зрением. К медицинской помощи пострадавший обратился спустя два месяца. В ходе осмотра врачи вынесли пациенту диагноз. У него наблюдается поражение сетчатки, являющейся светочувствительной частью глаза.

Приём пациента проводился в Центре офтальмологии и отоларингологии в Массачусетсе. Мужчину подвергли обследованию при помощи электроретинографии.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:13

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