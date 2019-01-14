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В США прошло вручение премий Critics Choice Movie Awards

Состоялось вручение премий Critics' Choice Movie Awards. Традиционно победителей престижного конкурса выбирают ведущие кинокритики США. В различных номинациях отметили Кристиана Бейла, Глен Клоуз, Леди Гагу и других артистов.
В США прошло вручение премий Critics Choice Movie Awards

Лучшей кинокартиной признана работа Альфонсо Куарона, снявшего кинофильм «Рома». Киноленту признали самой лучшей и среди фильмов на иностранном языке. Ленту удостоили награды за самую лучшую и сильную режиссуру. В ходе престижного мероприятия назвали лучшего актера, им стал Кристиан Бэйл. Артист создал образ в фильме «Власти». Проведена номинация на лучшую актрису, в итоге наградами удостоили двух известных артисток. В их числе Гленн Клоуз, снявшаяся в фильме «Жена», и певица Леди Гага, успешно создавшая образ главной героини в киноленте «Звезда родилась». Наряду с этим проводился отбор среди актеров и актрис второго плана. Здесь лучшими, по мнению жюри, стали две актрисы.

Первой назвали Реджину Кинг, снявшуюся в киноработе «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Вместе с ней отметили творческие успехи Махершалы Али, сыгравшей в киноленте «Зелёная книга».



 
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Культура
Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:40

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