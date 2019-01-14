АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китай намерен построить базу на Луне с помощью 3D-технологий
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Россияне сократили расходы на новогодние праздники

В течение новогодних каникул россияне потратили 13 870 рублей, что на 300 рублей меньше по сравнению с прошлогодними показателями. К таким выводам пришел ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), получив результаты опроса «ВЦИОМ-СПУТНИК», в котором приняли участие 1600 человек.
Россияне сократили расходы на новогодние праздники

При этом в конце декабря аналитики прогнозировали, что в течение всех зимних праздников россияне потратят не менее 13 755 рублей. Реальная и прогнозируемая суммы почти совпали. Значительная часть денег была потрачена на подарки (5375 рублей), на втором месте оказался праздничный стол (4592 рубля) и 3903 рублей россияне потратили на поездки, елки, рестораны и утренники. Из всех респондентов только 2% не потратили ни единого рубля на празднование Нового года.

В основном в подарок россияне получали конфеты, деликатесы и спиртные напитки (27%). О том, что им подарили парфюм, косметику и бижутерию признались 24% респондентов. Остальные сообщили, что им подарили сувениры, билеты в театр или на концерт и туристические путевки. Почти 30% респондентов предпочли встретить Новый год в гостях, 29% остались дома, 28% решили отметить праздник на природе, 24% занимались активным спортом — катались на коньках и лыжах. Однако были и те, кто в новогоднюю ночь работал, об этом сообщили 21% респондентов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США мужчина принял 11-кратную дозу
Китай намерен построить базу на Луне с
Ксения Бородина рассказала, что младшая
Жажда жизни: Знаменитости, сумевшие
В России появится аналог LinkedIn
Анастасия Ендальцева переезжает жить в
На отдыхе в Майами Оксана Самойлова
Фотоснимок куриного яйца в Instagram
Данила Козловский показал поклонникам
Россияне сократили расходы на
В США прошло вручение премий Critics
Родная сестра Ольги Бузовой не слушает
Филипп Киркоров прогулялся по
Ученые нашли способ создавать лазеры
Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись
Большинство планет Млечного Пути
Тина Канделаки дала поклонникам совет
Oppo готовится представить смартфон с
Актриса Наталья Защипина празднует
Ученые обнаружили способ минимизации
Певицу Лолиту во время купания в
Минтруд РФ разработал новую методику
Игорь Булатов прокомментировал слухи об
Электромобили производства ростовского
Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки
За полчаса и 500 долларов блогер собрал
Анна Самохина: История жизни самой
В новом Firefox 69 поддержку Flash
Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова
Просмотреть все новости