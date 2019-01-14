Россияне сократили расходы на новогодние праздники





При этом в конце декабря аналитики прогнозировали, что в течение всех зимних праздников россияне потратят не менее 13 755 рублей. Реальная и прогнозируемая суммы почти совпали. Значительная часть денег была потрачена на подарки (5375 рублей), на втором месте оказался праздничный стол (4592 рубля) и 3903 рублей россияне потратили на поездки, елки, рестораны и утренники. Из всех респондентов только 2% не потратили ни единого рубля на празднование Нового года.В основном в подарок россияне получали конфеты, деликатесы и спиртные напитки (27%). О том, что им подарили парфюм, косметику и бижутерию признались 24% респондентов. Остальные сообщили, что им подарили сувениры, билеты в театр или на концерт и туристические путевки. Почти 30% респондентов предпочли встретить Новый год в гостях, 29% остались дома, 28% решили отметить праздник на природе, 24% занимались активным спортом — катались на коньках и лыжах. Однако были и те, кто в новогоднюю ночь работал, об этом сообщили 21% респондентов.