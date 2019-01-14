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Ученые нашли способ создавать лазеры размером с бактерию

Ученые установили, каким образом возможно создавать лазеры, чей размер не превышает “габариты” бактерии. Соответствующая работа была организована представителями МФТИ.
Ученые нашли способ создавать лазеры размером с бактерию

Создание нанолазеров давно волнует ученых, но в процессе разработки такого “аппарата” возникает множество сложностей. Притом сфера их использования достаточно широка, они помогут увеличить производительность видеокарт и процессоров, снизить энергопотребление ПК и даже ускорить работу Интернета. Во многом поведение нанолазеров не отличается от обычных, ведь у них имеется пороговый ток, хотя существуют и исключения, называющиеся “беспороговые”.

Прежде степень когерентности излучения таких устройств было достаточно проблематично измерить, но ученые из МФТИ нашли новый метод, который базируется на параметрах разработки. Авторы работы убеждены, что в действительности у нанолазера не так много общего с макроскопическим. Исследования указывают на то, что в процессе проектирования нанолазеров для практических приложений следует принимать в учет их нагрев. Затем достаточно разработать подходящие системы охлаждения, получая наноразмерные источники определенного уровня излучения.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:25

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