Ученые нашли способ создавать лазеры размером с бактерию





Создание нанолазеров давно волнует ученых, но в процессе разработки такого “аппарата” возникает множество сложностей. Притом сфера их использования достаточно широка, они помогут увеличить производительность видеокарт и процессоров, снизить энергопотребление ПК и даже ускорить работу Интернета. Во многом поведение нанолазеров не отличается от обычных, ведь у них имеется пороговый ток, хотя существуют и исключения, называющиеся “беспороговые”.Прежде степень когерентности излучения таких устройств было достаточно проблематично измерить, но ученые из МФТИ нашли новый метод, который базируется на параметрах разработки. Авторы работы убеждены, что в действительности у нанолазера не так много общего с макроскопическим. Исследования указывают на то, что в процессе проектирования нанолазеров для практических приложений следует принимать в учет их нагрев. Затем достаточно разработать подходящие системы охлаждения, получая наноразмерные источники определенного уровня излучения.