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Большинство планет Млечного Пути признаны безжизненными

Астрономы изучили планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, с помощью телескопов Hubble и VLT. Основываясь на данных, полученных в ходе исследований, большинство объектов Млечного Пути эксперты признали безжизненными.
Большинство планет Млечного Пути признаны безжизненными

Красные карлики являются наиболее распространенными звездами в галактике, их количество составляет 75% из всех светил. Условия, создаваемые этими объектами, не подходят для появления воды и других веществ, требуемых для возникновения жизни. Астрономы посредством телескопов Hubble и VLT изучили звезду AU Micro, рожденную 12 млн лет назад с еще формирующейся планетной системой. Вокруг центра светила с высокой скоростью вращаются шесть «комков» веществ и выталкивают из системы микрочастицы, вероятно, содержащие газы и влагу.

По мнению исследователей, если подобное происходит на раннем этапе образования системы, то на входящих в ее состав планетах условий для возникновения органики не будет. При выбрасывании из структуры веществ, необходимых для зарождения жизни, в космосе лишаться влаги даже кометы. На основе этих данных специалисты сделали вывод, что объекты Млечного Пути – безжизненны.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:07

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