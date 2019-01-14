Большинство планет Млечного Пути признаны безжизненными





Красные карлики являются наиболее распространенными звездами в галактике, их количество составляет 75% из всех светил. Условия, создаваемые этими объектами, не подходят для появления воды и других веществ, требуемых для возникновения жизни. Астрономы посредством телескопов Hubble и VLT изучили звезду AU Micro, рожденную 12 млн лет назад с еще формирующейся планетной системой. Вокруг центра светила с высокой скоростью вращаются шесть «комков» веществ и выталкивают из системы микрочастицы, вероятно, содержащие газы и влагу.По мнению исследователей, если подобное происходит на раннем этапе образования системы, то на входящих в ее состав планетах условий для возникновения органики не будет. При выбрасывании из структуры веществ, необходимых для зарождения жизни, в космосе лишаться влаги даже кометы. На основе этих данных специалисты сделали вывод, что объекты Млечного Пути – безжизненны.