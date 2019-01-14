Фотоснимок куриного яйца в Instagram набрал более 25 млн отметок «Нравится»

Пользователь, разместивший фотографию во Всемирной сети, в подписи к ней обращается ко всему интернет-сообществу. Имеется призыв установить мировой рекорд вместе. Предложено сделать пост с самым большим количеством «лайков» в Instagram. Автор сюжета предложил побить существующий рекорд, поставленный ранее Кайли Дженнер «с её 18 миллионами». Эксперты отмечают, что фотоснимок яйца является единственным в блоге, получившим наименование world_record_egg.Предыдущий рекорд принадлежит популярной актрисе и модели Кайли Дженнер. Известная артистка покорила большое количество подписчиков, разместив в своём аккаунте фотоснимок новорожденной дочери.